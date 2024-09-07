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«Это просто катастрофа»: сообщество Dota 2 — о поражении Spirit от nouns на TI 2024

Российская Team Spirit сенсационно уступила команде nouns из Северной Америки в матче за выход в верхнюю сетку плей-офф чемпионата The International 2024 по Dota 2. Представители сообщества игры отреагировали на неудачу «Драконов».

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов объяснил, почему победа nouns над Team Spirit стала большим сюрпризом для комьюнити:

После группы со счётом 6:0 Team Spirit — единственная команда без поражений. И nouns, которая с горем пополам шла по группе.

Дела… Хотя нужно было понимать, что nouns отжимала карты и у Team Falcons. И всё же невероятно!

Такому исходу также удивился аналитик Владислав BLACKARXANGEL Иващенко, однако он верит, что «Спириты» ещё смогут показать свою лучшую игру в плей-офф:

Жесть… После групповой стадии со счётом 6:0 — такое… Ну, мастера камбэка точно ещё своё возьмут.

А вот кастер Алексей Lex Филиппов раскритиковал Team Spirit, предположив, что в данном поражении виноват тренер состава Айрат Silent Газиев:

Я вообще мало люблю ругать. Но эти две игры Миры на Tinker — что-то на уровне моей игры на Streamers Battle на том же самом Tinker. Две игры подряд жмётся лазер с Aghanim's Shard и рвётся Flaming Lasso. Это же буквально безумие.

Вернутся в лузерах сильнее, не сомневаюсь. За эту игру вину полностью должен взять на себя тренер, без вариантов.

Своими эмоциями от данного результата поделилась и ведущая Василиса Vasilisa Чернова:

Это просто катастрофа… Кому угодно, но только не nouns.

Ранее Team Spirit проиграла в стыковом матче команде nouns со счётом 0:2, упав в нижнюю сетку плей-офф топ-турнира The International 2024 по «Доте».