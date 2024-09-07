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Три игрока 1win по Counter-Strike 2 переведены в запас, а тренер команды покинул клуб

Три игрока 1win по Counter-Strike 2 переведены в запас, а тренер команды покинул клуб
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Активный состав российской 1win Team по Counter-Strike 2 лишился трёх игроков и тренера команды. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Как сообщается в анонсе, в запас клуба переведены киберспортсмены Санжар neaLaN Ишкаков, Тимур buster Тулепов и Борис Ryujin Ким. Кроме этого, наставник ростера Асет Solaar Сембиев перешёл в статус свободного агента.

Состав 1win Team по CS2 на данный момент:

  • Владислав lattykk Выдрин;
  • Абай Hobbit Хасенов.

Данное решение прокомментировал операционный директор 1win Владимира Kayos Иванова:

При формировании состава мы решили всецело довериться авторитету и опыту тренера. К сожалению, к середине
сезона стало понятно, что состав развивается не теми темпами, которые бы нас устраивали.
Сейчас мы смотрим в сторону молодых и горящих игрой игроков. У нас есть суперопытный и готовый вести за собой молодёжь Абай. Поэтому мы готовы сделать ещё один шаг назад, чтобы прийти к тому результату, который будет нас устраивать.
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