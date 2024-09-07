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Яторо из состава Spirit по «Доте» высказался о поражении в матче с nouns на TI 2024

Яторо из состава Spirit по «Доте» высказался о поражении в матче с nouns на TI 2024
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Украинский киберспортсмен Илья Yatoro Мулярчук из состава Team Spirit по Dota 2 высказался о поражении своей команды в матче с nouns на топ-турнире The International 2024.

Двукратный чемпион The International подробно объяснил, из-за чего Team Spirit всухую проиграла составу из Северной Америки:

Мы сыграли против nouns, проиграли 0:2. Что можно сказать по играм? В первой игре мы просто допустили пару ошибок, сыграли недостаточно быстро и из-за этого проиграли игру.
На второй карте у нас просто не получились никакие выходы. Мы играли слишком жадно, «напикали» слишком жадно. По итогу у нас ничего не получилось, а у оппонентов был просто получше «драфт». Поэтому закономерно падаем в нижнюю сетку, будем продолжать свой путь там.
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