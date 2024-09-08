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ESL Pro League. Стрим A. День 6
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Расписание игр EPL S20 по CS2 на 8 сентября (ЕПЛ по КС)

Расписание последнего дня групп A и B на ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 8 сентября, завершатся матчи первой половины групповой стадии топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Последние матчи групп A и B состоятся в рамках шестого игрового дня чемпионата. По итогам игр нижней сетки определятся новые участники плей-офф турнира.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 8 сентября, воскресенье:

  • 14:30. Группа B, сетка последнего шанса, The MongolZ (Монголия) — 3DMAX (Франция);
  • 17:30. Группа A, сетка последнего шанса, HEROIC (Европа) — Sangal Esports (Европа);
  • 20:30. Группа B, верхняя сетка, MIBR (Бразилия) — G2 Esports (Европа).

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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