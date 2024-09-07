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Team Spirit в нижней сетке — итоги второго дня стыковых матчей на TI 2024 по «Доте»

Завершился второй день стыковых матчей в рамках международного чемпионата The International 2024 по Dota 2.

Победители «десайдеров» прошли в верхнюю сетку плей-офф, а проигравшие оказались в нижней.

Результаты второго дня «десайдеров» на TI 2024 по «Доте»:

Team Falcons (Ближний Восток) 2 — 1 beastcoast (Перу);

Tundra Esports (Европа) 2 — 0 HEROIC (Южная Америка);

Team Spirit (Россия) 0 — 2 nouns (Северная Америка);

0 — 2 nouns (Северная Америка); Gaimin Gladiators (Европа) 2 — 1 G2.iG (Китай).

По итогам стыковых матчей все команды из нашего региона оказались в нижней сетке плей-офф:

Первый раунд нижней сетки The International 2024 по Dota 2 Фото: Liquipedia

А в верхнюю сетку прошли европейские Cloud9, Team Falcons, Tundra Esports и Gaimin Gladiators, в составах которых также есть россияне:

Первый раунд верхней сетки The International 2024 по Dota 2 Фото: Liquipedia

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.