9Class стал аналитиком на трансляции TI13 — игрок не попал на турнир из-за проблем с визой

Российский киберспортсмен Эдгар 9Class Налтакян присоединится к команде освещения чемпионата мира The International 2024 по Dota 2.

Уже завтра он появится на официальной русскоязычной трансляции турнира, где будет работать в студии аналитики на матчах плей-офф. А уже сейчас в игре появился набор поддержки 9Class с его автографом и голосовыми фразами для чата.

Фото: Valve

Налтакян прошёл на The International 2024 вместе с европейской командой Tundra Esports, но не смог получить визу в Копенгаген и в итоге пропускает турнир.

На главном турнире года по «Доте» 9Class заменяет Мартин Saksa Саздов. В текущем составе Tundra Esports вышла в верхнюю сетку плей-офф, где 8 сентября встретится с ростером Team Falcons.