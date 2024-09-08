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Расписание игр The International 2024 (TI13) по Dota 2 на воскресенье, 8 сентября

Расписание первого дня плей-офф чемпионата мира The International 2024 по «Доте»
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Сегодня, 8 сентября, в Копенгагене начнётся стадия плей-офф главного турнира по Dota 2The International 2024 с призовым фондом более $ 2,4 млн.

В первый день плей-офф будут сыграны матчи первого раунда верхней сетки. Победители пройдут в полуфинал и обеспечат себе минимум топ-6 на TI13, а следующие игры проведут уже на стадионе со зрителями. Проигравшие отправятся в нижнюю сетку, где будут играть матчи на вылет.

  • 11:00. Верхняя сетка, 1/4 финала. Xtreme Gaming (Китай) — Team Liquid (Швеция);
  • 14:00. Верхняя сетка, 1/4 финала. Cloud9 (СНГ) — Aurora Gaming (Таиланд);
  • 17:00. Верхняя сетка, 1/4 финала. Team Falcons (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);
  • 20:00. Верхняя сетка, 1/4 финала. nouns (Северная Америка) — Gaimin Gladiators (Европа).

The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Трансляцию всех матчей можно бесплатно увидеть на Twitch или YouTube.

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