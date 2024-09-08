Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 6
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рейтинги футболистов в EA Sports FC 25 представят уже 9 сентября

Рейтинги футболистов в EA Sports FC 25 представят уже 9 сентября
Комментарии

Компания Electronic Arts рассказала, когда станут известны рейтинги футболистов в игре EA Sports FC 25. Это произойдёт 9 сентября — примерно за две недели до выхода проекта. По традиции разработчики представят характеристики спортсменов в большой таблице, где их можно будет сравнить друг с другом.

Тем временем в Сети уже появились неофициальные рейтинги игроков — инсайдеры формируют их на основе бета-версии футсима. Учитывая, что разработчики заканчивают работу над характеристиками футболистов ближе к релизу, финальные рейтинги наверняка будут отличаться от инсайдерских.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

Материалы по теме
Всё подробности EA Sports FC 25: что ждать от новой части футбольного симулятора
Видео
Всё подробности EA Sports FC 25: что ждать от новой части футбольного симулятора
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android