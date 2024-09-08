Рейтинги футболистов в EA Sports FC 25 представят уже 9 сентября

Компания Electronic Arts рассказала, когда станут известны рейтинги футболистов в игре EA Sports FC 25. Это произойдёт 9 сентября — примерно за две недели до выхода проекта. По традиции разработчики представят характеристики спортсменов в большой таблице, где их можно будет сравнить друг с другом.

Тем временем в Сети уже появились неофициальные рейтинги игроков — инсайдеры формируют их на основе бета-версии футсима. Учитывая, что разработчики заканчивают работу над характеристиками футболистов ближе к релизу, финальные рейтинги наверняка будут отличаться от инсайдерских.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.