«Эта команда для меня — «бросок монетки»: Sunlight — о BetBoom Team на TI 2024 по «Доте»

Аналитик Кирилл Sunlight Качинский специально для «Чемпионата» оценил шансы команд из нашего региона в первом раунде нижней сетки The International 2024 по Dota 2, а также высказался о силе коллективов из Западной Европы.

По итогам стыковых матчей все российские составы оказались в нижней сетке плей-офф TI 2024. BetBoom Team будет противостоять азиатской Talon Esports, 1win Team столкнётся с Team Zero из Китая, а Team Spirit сразится с G2.iG. Санлайт порассуждал на тему перспектив наших команд в этих матчах:

Очень тяжело оценивать BB. Эта команда для меня — «бросок монетки». На бумаге все люди хотят видеть BB выше, а в итоге выходит как всегда. 1W против Zero — 40 на 60 для меня, Zero приятно удивляет на турнире. Team Spirit, если не будет брать Тинкера, должна закрывать G2.iG.

На контрасте с наших регионом все пять представителей Западной Европы на турнире отобрались в верхнюю сетку. Бывший киберспортсмен объяснил, в чём заключается причина такой мощи европейских коллективов:

Я думаю, всё дело в качестве «пабов» и большой конкуренции. Тренироваться в Европе гораздо проще — много сильных и интересных коллективов даже на сцене ниже уровнем, у которых можно много чего почерпнуть.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.