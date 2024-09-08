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GTA 6 перенесли на 2026 год — инсайдер

GTA 6 перенесли на 2026 год — инсайдер
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На этой неделе журналист издания GTABase сообщил, что Rockstar Games перенесла релиз GTA 6 на начало-середину 2026 года. Также он рассказал, что выход тайтла на ПК состоится спустя только 12-18 месяцев после выпуска на консолях.

По словам журналиста, данную информацию ему подтвердили несколько разработчиков из двух студий Rockstar Games. Его словам довериться можно, поскольку он был одним из первых, кто рассказал, что дебютный трейлер GTA 6 выйдет в декабре 2024 года — этим он поделился даже раньше Джейсона Шрайера.

Напомним, действия игры развернутся в вымышленном штате Леонида, в городе Вайс-Сити. При создании последнего разработчики вдохновлялись местным колоритом Майами, архитектурой и другими его особенностями.

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