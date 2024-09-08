Стали известны победители 81-го Венецианского кинофестиваля
В Италии завершился 81-й Венецианский международный кинофестиваль, который проходил в период с 28 августа по 7 сентября.
Награда «Золотой лев» за лучший фильм досталась картине «Комната по соседству» Педро Альмодовара, а главный приз секции «Горизонты» вручили ленте «Новый год, который так и не наступил» Богдана Муресану.
Основной конкурс
- «Золотой лев» – «Комната по соседству» режиссёра Педро Альмодовар;
- Гран-при жюри – «Вермилион» режиссёра Маура Дельперо;
- «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Брэйди Корбет («Бруталист»);
- «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Мурило Хаузер, Эйтор Лорега («Я всё ещё здесь»);
- Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Венсан Линдон («Тихий сын»);
- Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Николь Кидман («Плохая девочка»);
- Специальный приз жюри – «Апрель» режиссёра Деа Кулумбегашвили;
- Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актёру или актрисе – Поль Киршер («Дети, которые будут жить после них»).
Секция «Горизонты»
- Лучший фильм – «Новый год, который так и не наступил» режиссёра Богдан Муресану;
- Лучший режиссёр – Сара Фридланд («Знакомое прикосновение»);
- Лучший актёр – Франческо Геги («Семья»);
- Лучшая актриса – Кэтлин Чэлфант («Знакомое прикосновение»);
- Специальный приз жюри – «Один из тех дней, когда Хемми умрёт», режиссёр Мурат Фиратоглу;
- Лучший сценарий – Скандар Копти («Счастливых праздников»).
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