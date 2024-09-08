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Русскоязычный состав Cloud9 по «Доте» прошёл как минимум в топ-6 на The International 2024

Русскоязычный состав Cloud9 по «Доте» прошёл как минимум в топ-6 на The International 2024
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Русскоязычный ростер Cloud9 гарантировал себе как минимум шестое место на топ-турнире The International 2024 по Dota 2.

Команда C9, в составе которой выступают два россиянина, белорус, украинец и казах, разгромила азиатскую Aurora в первом раунде верхней сетки плей-офф и обеспечила себе попадание в шестёрку лучших коллективов турнира.

Dota 2. The International 2024 . 1/4 финала (верхняя сетка)
08 сентября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Cloud9
Окончен
2 : 0
Aurora

В полуфинале верхней сетки «Клауда», представляющие на «Инте» Западную Европу, столкнутся со шведской Team Liquid, которая до этого всухую победила Xtreme Gaming из Китая.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках главного турнира года 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.

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