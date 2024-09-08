Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 6
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кевин Костнер выпустит «Горизонты 3» после провала первого фильма

Кевин Костнер выпустит «Горизонты 3» после провала первого фильма
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе актёр и режиссёр Кевин Костнер пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе интервью он раскрыл детали третьей части «Горизонтов». По словам Костнера, он не собирается забрасывать «Горизонты», поэтому пообещал обязательно сделать третью часть.

Напомним, сиквел ленты показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля, однако дата премьеры в мире не раскрывается.

Я должен поторопиться и не позволить камню съехать с горы вниз. Мне нужно снова приложить усилия и начать его поднимать. Это верёвка, которую я не могу отпустить. Я не знаю, как мне сделать третью часть прямо сейчас, однако я в любом случае её сделаю.

Фильм «Горизонты: Часть 1» вышел в прокат 27 июня, в том числе и в России. За две недели вестерн заработал в кинотеатрах всего лишь $ 22 млн при бюджете в $ 100 млн, провалившись в прокате.

Материалы по теме
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Лучший «Чужой» в XXI веке: «Ромул» не разочарует поклонников ксеноморфов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android