Авторы GTA предложили группе Heaven 17 всего $ 7,5 тысяч за трек Temptation

Солист группы Heaven 17 Мартин Уэр рассказал, что недавно получил предложение от Rockstar Games. Музыкант признался, что сначала успел «напредставить себе золотые горы», которые вот-вот получит, однако у представителя компании были свои планы.

По словам Уэра, студия хотела приобрести права на использование трека Temptation в GTA 6 всего за $ 7,5 тысяч. Отмечается, что это была бы разовая выплата, не подразумевающая никакие роялти в будущем. Сооснователь Heaven 17 счёл данное предложение оскорбительным.

Та самая композиция

Видео доступно на YouTube-канале Heaven17VEVO. Права на видео принадлежат Heaven 17.

Недавно со мной связались из Rockstar Games по поводу возможности использования Temptation в новой GTA 6. Естественно, воодушевлённый золотыми горами, которое вот-вот достанутся мне, я дочитал письмо с предложением до конца… ЭТО БЫЛИ $ 7,5 ТЫСЯЧИ без роялти в будущем. Чтобы вам было понятнее, GTA 5 заработала $ 8,6 МИЛИАРДОВ… Идите к чёрту.