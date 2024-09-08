В фильме Стивена Спилберга про НЛО может сыграть Ив Хьюсон — СМИ

Как сообщают журналисты Deadline, в предстоящем фильме Стивена Спилберга про НЛО может сыграть Ив Хьюсон, звезда «Робин Гуда: Начало». Представители издания отмечают, что переговоры об участии актрисы в проекте пока ведутся на ранней стадии.

Какую роль Хьюсон исполнит в картине — неизвестно. Вместе с ней в ленте сыграют Джош О'Коннор («Химера», «Претенденты») и Эмили Блант («Оппенгеймер», «Каскадёры»).

К созданию сценария для ленты был привлечён Дэвид Кепп, который ранее работал со Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет.

Фильм The Dish выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года.