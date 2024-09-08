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HEROIC и два других именитых клуба планируют создать команды по Deadlock — инсайдер

HEROIC и два других именитых клуба планируют создать команды по Deadlock — инсайдер
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Норвежский киберспортивный клуб HEROIC может открыть состав по новой игре от Valve под названием Deadlock.

Слухи об этом подтверждаются тем, что организация создала официальную страницу в соцсети X, посвящённую Deadlock. На текущий момент там лишь несколько записей, часть из которых посвящена поиску сотрудника, отвечающего за ведение социальных сетей по данному направлению.

Официальный twitter-аккаунт HEROIC по Deadlock

Официальный twitter-аккаунт HEROIC по Deadlock

Фото: соцсети HEROIC

На сегодняшний день HEROIC не делала официальных анонсов, касающихся открытия нового направления в организации. Кто может присоединиться к составу клуба по Deadlock — также неизвестно.

Кроме этого, аналитик degaz сообщил, что, помимо HEROIC, в новую дисциплину также планируют зайти ещё две крупные организации, которые, по словам инсайдера, «возможно, прямо сейчас играют на The International 2024» — турнире от Valve по Dota 2.

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