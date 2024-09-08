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Cборы хоррора «Чужой: Ромул» превысили $ 300 млн, лента — одна из самых успешных в серии

Cборы хоррора «Чужой: Ромул» превысили $ 300 млн, лента — одна из самых успешных в серии
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8 сентября сборы хоррора «Чужой: Ромул» в мировом прокате превысили $ 300 млн. Для достижения такой цифры картине понадобилось чуть больше трёх недель. Ко всему прочему, фильм ужасов уже окупил свои производственные затраты, которые оцениваются в $ 80 млн.

Также «Ромул» стал одной из самых кассовых частей в истории франшизы без учёта инфляции. Впереди только «Прометей» со сборами в размере $ 402 млн. Аналитики считают, что новинке вряд ли удастся обогнать лидера топа, поскольку «Ромул» уже вышел в цифровых сервисах.

«Чужой: Ромул» рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

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