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Результат матча Tundra Esports — Team Falcons на The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Tundra с Пьюром и Рамзесом победила Team Falcons и прошла в топ-6 на TI 2024 по «Доте»
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Европейская Tundra Esports прошла как минимум в топ-6 в рамках международного чемпионата The International 2024 по Dota 2.

«Тундра», в составе которой выступают россияне Роман RAMZES666 Кушнарёв и Иван Pure Москаленко, в рамках напряжённого противостояния сенсационно отправила Team Falcons, одного из фаворитов турнира, в нижнюю сетку плей-офф. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Tundra Esports.

Dota 2. The International 2024 . 1/4 финала (верхняя сетка)
08 сентября 2024, воскресенье. 15:25 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 2
Tundra Esports

Благодаря этой победе «Тундра» прошла в полуфинал верхней сетки и гарантировала себе как минимум шестое место в рамках главного турнира года по «Доте». В следующем раунде Tundra Esports будет противостоять победителю пары nouns — Gaimin Gladiators.

Что касается Team Falcons, «Соколы» попали во второй раунд нижней сетки, где им предстоит сразиться за возможность продолжить выступление на чемпионате с победителем противостояния 1win Team — Team Zero.

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