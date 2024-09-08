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«Дэдпул и Росомаха» выйдет в онлайне в начале октября

«Дэдпул и Росомаха» выйдет в онлайне в начале октября
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На этой неделе стало известно, что фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в цифровых сервисах в начале октября. Однако точная дата премьеры ленты про приключения болтливого наёмника и вечно угрюмого супергероя пока не раскрывается. Картину можно будет посмотреть на Amazon Prime и других стриминговых площадках.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» также показывают и в кинотеатрах России, но в виде предсеансного обслуживания. Картина уже стала самой кассовой с рейтингом R (18+) и продолжает приносить огромные деньги своим создателям.

8 сентябоя сборы мировые сборы картины превысили $ 1,28 млрд при бюджете в $ 200 млн. Благодаря данному результату лента заняла 23 место в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю.

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