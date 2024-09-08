Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 6
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Александр Масляков, ведущий передачи «КВН»

Умер Александр Масляков, ведущий передачи «КВН»
Комментарии

8 сентября умер Александр Васильевич Масляков, бессменный ведущий передачи «Клуб весёлых и находчивых». Об этом создатели проекта объявили в своих соцсетях. Ему было 82 года, многие годы он боролся с раком.

С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Масляков получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Вести передачу «КВН» артист начал в далёком 1964 году, моментально став лицом программы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android