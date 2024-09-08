Умер Александр Масляков, ведущий передачи «КВН»

8 сентября умер Александр Васильевич Масляков, бессменный ведущий передачи «Клуб весёлых и находчивых». Об этом создатели проекта объявили в своих соцсетях. Ему было 82 года, многие годы он боролся с раком.

С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Масляков получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Вести передачу «КВН» артист начал в далёком 1964 году, моментально став лицом программы.