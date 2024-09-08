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От чего умер Александр Масляков: причина смерты ведущего КВН

Причиной смерти Александра Маслякова мог стать рак лёгких
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Вечером 8 сентября стало известно, что президент КВН Александр Масляков умер на 83 году жизни. Официально о причинах сейчас никто ничего не сообщает, но сам факт подтвердили в социальных сетях «Клуба весёлых и находчивых».

В апреле 2024 года СМИ рассказывали о проблемах со здоровьем у телеведущего — у него ещё в начале 2022 года нашли неоперабельную опухоль лёгких, а несколько месяцев назад легенда КВН уже находился в критическом состоянии, сообщает Mash: «Он с трудом разговаривал, тяжело дышал»

Общие состояние здоровья Александра Масляков сильно ухудшилось после 2022 года, когда он заболел коронавирусом — тогда его в роли ведущих КВН заменяли другие телезвёзды.

По предварительным данным, именно рак лёгких и стал причиной смерти Александра Маслякова.

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