Причиной смерти Александра Маслякова мог стать рак лёгких

Вечером 8 сентября стало известно, что президент КВН Александр Масляков умер на 83 году жизни. Официально о причинах сейчас никто ничего не сообщает, но сам факт подтвердили в социальных сетях «Клуба весёлых и находчивых».

В апреле 2024 года СМИ рассказывали о проблемах со здоровьем у телеведущего — у него ещё в начале 2022 года нашли неоперабельную опухоль лёгких, а несколько месяцев назад легенда КВН уже находился в критическом состоянии, сообщает Mash: «Он с трудом разговаривал, тяжело дышал»

Общие состояние здоровья Александра Масляков сильно ухудшилось после 2022 года, когда он заболел коронавирусом — тогда его в роли ведущих КВН заменяли другие телезвёзды.

По предварительным данным, именно рак лёгких и стал причиной смерти Александра Маслякова.