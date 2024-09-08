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«Головоломка 2» вошла в топ-8 самых кассовых фильмов в истории

«Головоломка 2» вошла в топ-8 самых кассовых фильмов в истории
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По итогам очередного уикенда сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,675 млрд. Лента укрепилась в списке самых кассовых проектов в истории кино, обойдя «Мир Юрского периода» и занимая теперь восьмую строчку топа.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

  1. «Аватар» — $ 2,92 млрд
  2. «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд
  3. «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд
  4. «Титаник» — $ 2,26 млрд
  5. «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд
  6. «Мстители: Война бесконечности» — $ 2,05 млрд
  7. «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,92 млрд
  8. «Головоломка 2» — $ 1,675 млрд
  9. «Мир Юрского периода» — $ 1,67 млрд
  10. «Король Лев» — $ 1,65 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее мультфильм уже стал самым кассовым анимационным проектом в истории.

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