«Головоломка 2» вошла в топ-8 самых кассовых фильмов в истории
По итогам очередного уикенда сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,675 млрд. Лента укрепилась в списке самых кассовых проектов в истории кино, обойдя «Мир Юрского периода» и занимая теперь восьмую строчку топа.
Топ-10 самых кассовых фильмов в истории
- «Аватар» — $ 2,92 млрд
- «Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд
- «Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд
- «Титаник» — $ 2,26 млрд
- «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд
- «Мстители: Война бесконечности» — $ 2,05 млрд
- «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,92 млрд
- «Головоломка 2» — $ 1,675 млрд
- «Мир Юрского периода» — $ 1,67 млрд
- «Король Лев» — $ 1,65 млрд.
«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее мультфильм уже стал самым кассовым анимационным проектом в истории.
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