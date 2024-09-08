Кто будет вести КВН вместо Александра Маслякова

После смерти Александра Маслякова ведущим КВН, скорее всего, станет Дмитрий Хрустялёв. Ещё весной 2024 года СМИ сообщали, что роль постоянного ведущего передачи «Клуб весёлых и находчивых» Хрусталёву предложил Масляков-старший вместе со своим сыном.

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Сезон 2024 года уже единолично вёл Дмитрий Хрусталёв, хотя изначально Масляков-младший пытался отвергать эти новости, отмечая, что его отец продолжит быть ведущим. Последние несколько лет ведущих у КВН было много, ведь в рамках одного сезона вести передачу могли Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов, Игорь Верник и Вадим Галыгин.

Однако, похоже, постоянным ведущим станет всё-таки Дмитрий Хрусталёв, тогда как Александр Масляков-младший продолжит работать над передачей за кадром.