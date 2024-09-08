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Кто будет вести КВН вместо Александра Маслякова

Кто будет вести КВН вместо Александра Маслякова
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После смерти Александра Маслякова ведущим КВН, скорее всего, станет Дмитрий Хрустялёв. Ещё весной 2024 года СМИ сообщали, что роль постоянного ведущего передачи «Клуб весёлых и находчивых» Хрусталёву предложил Масляков-старший вместе со своим сыном.

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Сезон 2024 года уже единолично вёл Дмитрий Хрусталёв, хотя изначально Масляков-младший пытался отвергать эти новости, отмечая, что его отец продолжит быть ведущим. Последние несколько лет ведущих у КВН было много, ведь в рамках одного сезона вести передачу могли Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов, Игорь Верник и Вадим Галыгин.

Однако, похоже, постоянным ведущим станет всё-таки Дмитрий Хрусталёв, тогда как Александр Масляков-младший продолжит работать над передачей за кадром.

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