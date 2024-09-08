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Результат матча Gaimin Gladiators — nouns на The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым прошла в полуфиналы TI 2024 по «Доте»
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Европейская команда Gaimin Gladiators обеспечила себе как минимум шестое место в рамках топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

В первом раунде верхней сетки «Гладиаторы» встретились с североамериканской nouns, которая ранее выбила Team Spirit в нижнюю сетку плей-офф. Проиграв первую карту, команда россиянина Антона dyrachyo Шкредова поставила под сомнение свой статус фаворита, но на следующих двух картах GG разгромила соперника, завершив матч со счётом 2:1 в свою пользу.

Dota 2. The International 2024 . 1/4 финала (верхняя сетка)
08 сентября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
nouns
Окончен
1 : 2
Gaimin Gladiators

В полуфинале Gaimin Gladiators будет противостоять составу Tundra Esports, которая в свою очередь оказалась сильнее Team Falcons. Североамериканская nouns же упала в нижнюю сетку, где будет бороться с победителем пары BetBoom Team — Talon Esports.

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