Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым прошла в полуфиналы TI 2024 по «Доте»

Европейская команда Gaimin Gladiators обеспечила себе как минимум шестое место в рамках топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

В первом раунде верхней сетки «Гладиаторы» встретились с североамериканской nouns, которая ранее выбила Team Spirit в нижнюю сетку плей-офф. Проиграв первую карту, команда россиянина Антона dyrachyo Шкредова поставила под сомнение свой статус фаворита, но на следующих двух картах GG разгромила соперника, завершив матч со счётом 2:1 в свою пользу.

В полуфинале Gaimin Gladiators будет противостоять составу Tundra Esports, которая в свою очередь оказалась сильнее Team Falcons. Североамериканская nouns же упала в нижнюю сетку, где будет бороться с победителем пары BetBoom Team — Talon Esports.