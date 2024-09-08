Liquid, C9, Tundra и GG в топ-6 — итоги первого дня плей-офф TI 2024 по «Доте»

Завершился первый день основной стадии международного чемпионата The International 2024 по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

В рамках первого дня плей-офф состоялись матчи верхней сетки. Победители серий первого раунда прошли в полуфиналы соревнования, а проигравшие опустились в нижнюю сетку, где коллективы будут бороться за выживание на турнире.

Результаты первого дня плей-офф TI 2024 по «Доте»:

Xtreme Gaming (Китай) 0 — 2 Team Liquid (Швеция);

Cloud9 (Европа) 2 — 0 Aurora (Таиланд);

Team Falcons (Ближний Восток) 0 — 2 Tundra Esports (Европа);

nouns (Северная Америка) 1 — 2 Gaimin Gladiators (Европа).

Ситуация в верхней сетке на текущий момент выглядит следующим образом:

Верхняя сетка TI 2024 по итогам первого дня плей-офф Фото: Liquipedia

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.