Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим A. День 6
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Liquid, C9, Tundra и GG в топ-6 — итоги первого дня плей-офф TI 2024 по «Доте»

Liquid, C9, Tundra и GG в топ-6 — итоги первого дня плей-офф TI 2024 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый день основной стадии международного чемпионата The International 2024 по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

В рамках первого дня плей-офф состоялись матчи верхней сетки. Победители серий первого раунда прошли в полуфиналы соревнования, а проигравшие опустились в нижнюю сетку, где коллективы будут бороться за выживание на турнире.

Результаты первого дня плей-офф TI 2024 по «Доте»:

  • Xtreme Gaming (Китай) 0 — 2 Team Liquid (Швеция);
  • Cloud9 (Европа) 2 — 0 Aurora (Таиланд);
  • Team Falcons (Ближний Восток) 0 — 2 Tundra Esports (Европа);
  • nouns (Северная Америка) 1 — 2 Gaimin Gladiators (Европа).

Ситуация в верхней сетке на текущий момент выглядит следующим образом:

Верхняя сетка TI 2024 по итогам первого дня плей-офф

Верхняя сетка TI 2024 по итогам первого дня плей-офф

Фото: Liquipedia

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.

Материалы по теме
Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым прошла в полуфиналы TI 2024 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android