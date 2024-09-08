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«Мы перенасытились Dota 2 за последнее время»: тренер 1win — о форме команды на TI 2024

Тренер состава 1win Team Тимур Ahilles Кульмухамбетов высказался об игровой форме своей команды на топ-турнире The International 2024 по Dota 2.

Наставник российской команды признался, что на текущий момент его коллектив находится не в лучшей форме:

Игровая форма 1win Team не в самом лучшем состоянии. Мы перенасытились Dota 2 за последнее время. Но, если судить по тренировочным матчам, сейчас начинаем набирать.

При этом Ахиллес не уверен, что 1W Team нужно было больше отдыхать перед стартом главного турнира года по «Доте»:

Сложно ответить однозначно. Возможно, если бы мы отдыхали побольше, то для нас это был бы сильный «буст» и мы могли выступать лучше. С другой стороны, могли после отдыха выступать ещё хуже. Философский вопрос. Другие команды тоже играют много, но кому-то это не в минус, а даже плюс. Nouns вроде тоже много играли, но ничего, команда живая.

Российская 1win Team начнёт своё выступление в плей-офф TI 2024 с нижней сетки. В первом раунде команда под руководством Кульмухамбетова будет противостоять китайской Team Zero.