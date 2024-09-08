«Лучшая серия на турнире»: сообщество Dota 2 — о матче Tundra против Falcons на TI 2024

Одной из сенсаций первого дня плей-офф The International 2024 по Dota 2 стала победа команды Tundra Esports над одним из фаворитов ивента — Team Falcons. Киберспортивное сообщество игры отреагировало на успех состава под руководством Ивана Pure Москаленко.
Матч по своему накалу и уровню исполнения команд оказался одним из лучших в рамках главного турнира года по «Доте». Своими впечатлениями от увиденного поделился бывший про-игрок и аналитик Владимир RodjER Никогосян:
Лучшая серия на турнире. Очень крутая «Дота».
Под впечатлением оказался и кастер Рустам Adekvat Мавлютов:
Я в шоке. При том, насколько круто сыграл Skiter, Pure показал, как нужно брать игры на себя. «Тащер» нереальный.
Игру капитана Tundra Esports также отметил аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш:
Pure — реально красавчик, и у него большое будущее. То, как он принял решение с «фонтана» телепортироваться на тир-3 «вышку», а потом прыгнуть и «зафокусить» Oracle, спасло «Тундре» игру. Всегда приятно смотреть на умные решения и «хайлайты». Пока такое происходит, вера в качественную «Доту» и игроков жива. Спасибо, Pure.
По итогам данной встречи Tundra Esports прошла в полуфинал TI 2024, где коллектив встретится с Gaimin Gladiators.