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Расписание второго дня плей-офф The International 2024 по «Доте» — BB с Talon, 1W с Zero

Сегодня, 9 сентября, в Копенгагене продолжится плей-офф главного турнира года по Dota 2 — The International 2024.

В рамках второго дня основной стадии чемпионата состоятся четыре матча нижней сетки. Российские коллективы 1win Team и BetBoom Team поборются за шанс продолжить выступление на турнире.

Расписание The International 2024 по «Доте» на 9 сентября, понедельник:

11:00. Нижняя сетка, Talon Esports (Азия) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14:00. Нижняя сетка, 1win Team (Россия) — Team Zero (Китай);

— Team Zero (Китай); 17:00. Нижняя сетка, nouns (Северная Америка) — победитель первой серии;

20:00. Нижняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — победитель второй серии.

Топ-турнир The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.