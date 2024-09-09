Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» вновь возглавил прокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» вновь стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. По предварительным данным, лента собрала за уикенд более 82 млн рублей, а общая касса проекта перешла границу в 235 млн рублей.

На втором месте оказалась драма «Обе две» с Кристиной Асмус с результатом в 26,7 млн рублей, замкнул тройку лидер позапрошлой недели — ремейк «Ворона» заработал ещё 23,2 млн рублей, доведя общий результат до 226,9 млн рублей.

В пятёрку самых кассовых фильмов за уикенд также вошли предпродажи билетов на «Битлджус 2» с результатом в 22,5 млн рублей, а также индонезийский хоррор «Пункт назначения: Поезд №13» постановщика Ризала Мантовани. Таким образом, в топ за выходные вошли две российские картины и три зарубежные.