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Сериал «Сёгун» выиграл 14 «Эмми» за технические достижения

Сериал «Сёгун» выиграл 14 «Эмми» за технические достижения
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В ночь на 9 сентября в США завершился второй вечер вручения наград премии «Эмми» за выдающиеся технические достижения. Основная прайм-тайм-церемония пройдёт через неделю, а пока организаторы ивента наградили лучшие сериалы года за технические достижения.

Абсолютным лидером церемонии стал сериал «Сёгун», получивший сразу 14 наград. Среди них: лучший звук, лучший монтаж, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы и макияж, а также лучшая заставка.

Отметился также третий сезон «Медведя» от всё того же FX — шоу получило награды за лучший кастинг, лучших приглашённых актёров и в других номинациях. «Фоллаут» от Amazon также не обделили: проект получил награду за качественную работу над музыкальным направлением.

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