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Звезда «Мизери» и «Титаника» Кети Бейнс уходит из кино

Звезда «Мизери» и «Титаника» Кети Бейнс уходит из кино
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Американская актриса Кети Бейнс объявила об уходе из кино. Последней ролью 76-летней женщины станет перезапуск юридического сериала «Мэтлок», где она сыграет успешного юриста, которая разоблачает неправомерные действия и выигрывает сложнейшие дела.

Актёрство давно стало моей жизнью. Иногда я завидую своему таланту. Потому что я не могу сдержать его и просто хочу пожить своей жизнью.

Кети Бейнс больше всего известна по роли Энни Уилкс в экранизации «Мизери» (1990) Стивена Кинга. За эту роль артистка получила «Оскар» — впоследствии женщину ещё трижды номинировали на эту премию.

За продолжительную карьеру Бейнс сыгрыла более чем в 100 проектах, среди которых «Титаник», «Невидимая сторона», «Полночь в Париже» и «Американская история ужасов». Кети многократно побеждала на различных премиях, включая «Эмми» (2012, 2014), «Золотой глобус» (1991, 1997) и «Премию Гильдии киноактёров США» (1997, 1999).

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