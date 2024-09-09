Четверть зрителей «Битлджуса 2» пошли в кино ради Дженны Ортеги и Вайноны Райдер

По итогам первых выходных хоррор-комедия «Битлджус 2» заработала более $ 110 млн в одних только США. Это уже больше сборов первой части, которая в 1988 году собрала чуть менее $ 75 млн.

По данным аналитической компании PostTrak, примерно 25% американской аудитории пошли в кино ради дуэта Дженны Ортеги и Вайноны Райдер. 41% опрошенных посмотрели ленту из любви к первой части, 38% признались в симпатии к общему актёрскому составу, а 30% зрителей пришли посмотреть новую работу Тима Бёртона.

Таким образом, впечатляющие стартовые сборы ленты во многом связаны не с сюжетом, а именно с создателями фильма. Учитывая положительные отзывы аудитории, «Битлджус 2» наверняка продолжит собирать внушительную кассу в ближайшее время.