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Киберспортсмен Алексей Smiling Knight Свиридов назвал лучших керри на TI 2024 по «Доте»

Белорусский киберспортсмен Алексей Smiling Knight Свиридов из состава AVULUS по Dota 2 специально для «Чемпионата» назвал сильные стороны команды Tundra Esports, а также перечислил лучших керри-игроков, выступающих на топ-турнире The International 2024.

По мнению про-игрока, «Тундре» удаётся побеждать фаворитов на главном турнире года по «Доте» даже с заменой по двум причинам:

В Tundra Esports сильные игроки, а Saksa принёс опыт, так как до этого он занимал второе и первое место на «Инте».

Кроме этого, Smiling Knight перечислил сильнейших игроков первой позиции на The International 2024:

[Лучшие] керри: skiter, dyrachyo, Pure, Yatoro, miCKe, watson и Ame.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.