Звезда «Аноры» Юра Борисов пообщался с Анджелиной Джоли на фестивале в Торонто

Российский актёр Юрий Борисов лично пообщался с американской актрисой Анджелиной Джоли и взял у неё автограф. Об этом стало известно из соцсетей фильма «Анора», который стал участником кинофестиваля в Торонто.

О чём именно разговаривали представители индустрии, неизвестно, однако российский актёр остался очень доволен беседой. Вполне возможно, Джоли уже посмотрела ленту и поделилась своими впечатлениями с одной из главных звёзд ленты.

Анджелина Джоли и Юра Борисов Фото: Neon

Фото: Neon

«Анора» — один из главных фильмов 2024 года от режиссёра Шона Бэйкера. Сюжет ленты рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях её возлюбленной.

Главные роли в картине сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон — на Каннском кинофестивале лента завоевала «Золотую пальмовую ветвь», главную награду церемонии. Премьера фильма в России состоится 17 октября.