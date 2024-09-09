«Нунчик и правда в зоне»: Vasilisa — об успехе Cloud9 на The International 2024 по «Доте»

Ведущая Василиса Vasilisa Чернова специально для «Чемпионата» проанализировала причины поражения китайской Xtreme Gaming в матче с Team Liquid на топ-турнире The International 2024 по Dota 2, а также высказалась о сильных сторонах Cloud9.

Несмотря на то что команда Xtreme Gaming считалась одним из главных фаворитов «Инта», коллектив из Китая упал в нижнюю в сетку уже по итогам первого раунда плей-офф. Василиса рассказала, что стало причиной неудачи китайцев в серии против Team Liquid:

Весь провал зарыт на стадии «драфтов». На первой XinQ решил показать своего Сларка, на котором ему очень хотелось сыграть, но на этом герое он не может сделать разницу. «Драфт» был на «сноуболл» — не получилось. На второй карте был жадный «драфт».

Всё, что нужно, — это просто взять комфортных героев и сделать пару точечных «банов» для оппонентов. Должны, по сути, оправиться, по крайней мере, теперь я пойду свечку ставить за них.

Ещё одной неожиданностью турнира стало успешное выступление Cloud9. Все хвалят «мидера» состава Владимира No[o]ne Миненко. Василиса, в свою очередь, отметила, что важную роль здесь играют и другие члены команды:

«Нунчик и правда в зоне. Но стоит отметить «саппортов», которые под него играют. Без них не было бы такой игры. Катаоми — это просто звёздочка на четвёртой позиции со своим видением игры, выдающая максимум. И чего стоит «вардинг» Фишмана — особенно тот самый «вард» в «арену», который позволил Катаоми спасти Ватсона. «Саппорты» позволяют «корам» сиять.

Ранее русскоязычный состав Cloud9 в первом раунде плей-офф разгромил команду Aurora, гарантировав себе как минимум шестое место в рамках международного чемпионата The International 2024 по «Доте».