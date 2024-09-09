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Эндрю Гарфилд ответил на слухи о своём возвращении к роли Человека-паука

Эндрю Гарфилд ответил на слухи о своём возвращении к роли Человека-паука
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Британский актёр Эндрю Гарфилд прокомментировал слухи о своём возвращении к роли Человека-паука во вселенной Marvel. Артист призвал не верить в подобную информацию от всевозможных инсайдеров, отметив, что интернет — большое место, где каждый может выдавать желаемое за действительное.

При этом Гарфилд не отрицает, что его герой обладает большим потенциалом для рассказа интересных историй. Судя по всему, актёр не прочь вернуться к роли Дружелюбного соседа, если его заинтересует сценарий.

Мне кажется, про Человека-паука можно снять бесконечное количество фильмов. Это не значит, что мы должны или будем их снимать, но у этого героя всегда есть истории, которые можно рассказать.

Ближайшим фильмом Эндрю Гарфилда станет драма «Время жить» с Флоренс Пью. Картина выйдет в российском прокате 31 октября с привычным русским дубляжом.

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