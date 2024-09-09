Сегодня анонсируют iPhone 16 — где смотреть презентацию Apple

Уже сегодня, 9 сентября, Apple представит следующее поколение своих смартфонов — iPhone 16. «Чемпионат» будет активно следить за мероприятием — появятся новости и отдельная статья со всеми подробностями будущего гаджета.

Презентация стартует в 20:00 мск, посмотреть её в прямом эфире можно будет на YouTube — трансляцию по традиции будет вести сама Apple. Обычно такие мероприятия длятся около полутора часов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Ожидается, что компания не только представит линейку смартфонов iPhone 16, но и поделится подробностями релизной версии iOS 18, которая получит полноценные функции искусственного интеллекта. Первыми подробностями о гаджетах мы поделились в отдельном материале.