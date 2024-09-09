Владимир Путин почтил память Александра Маслякова, основателя КВН

Вечером 8 сентября стало известно, что президент КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни. Официально о причинах сейчас никто ничего не сообщает, но сам факт подтвердили в социальных сетях Клуба весёлых и находчивых.

Спустя некоторое время ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Президент России выразил соболезнования родным артиста, отметив, что страна потеряла человека многогранного таланта и одного из самых преданных своему делу профессионалов.

Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И, конечно, его имя неразрывно связано с Клубом весёлых и находчивых. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность. Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества. Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжёлый час.

Александр Масляков получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК». Вести передачу «КВН» артист начал в далёком 1964 году, моментально став лицом программы.