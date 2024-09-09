Sony повысила стоимость геймпадов DualSense для PS5 в США и Австралии

В начале сентября компания Sony повысила цены на геймпады DualSense. На это обратили внимание зарубежные журналисты — сейчас повышение затронуло магазины PlayStation Direct, Best Buy, Target и GameStop в США и Австралии.

Так, новая цена гаджетов составляет $ 75 вместо стандартных ранее $ 70. Изменение также затронуло и более свежие версии геймпада в разных цветах, которые отныне стоят $ 80 вместо $ 75. Стоимость устройств также повлияет и на цены аксессуаров в России, где сейчас они продаются примерно за 8000 рублей.

Это уже не первое повышение цен на устройства Sony. Ранее компания также подняла цены на консоли PlayStation 5 в родной Японии, а также повысила стоимость подписки PlayStation Plus до 35% в разных странах.