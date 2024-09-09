Вышел трейлер китайской драмы «Декодер» с Джоном Кьюсаком — релиз в ноябре

Кинопрокатная компания Mainstream представила тизер шпионского триллера-головоломки «Декодер». Премьера ленты в России состоится в ноябре 2024 года.

Видео доступно во VK-группе Arthouse & Mainstream. Права на видео принадлежат Mainstream.

«Декодер» снят по международному бестселлеру Май Цзя «Расшифровка». Картина рассказывает о молодом гении математики, который взламывает сверхсложный код противника, используя нестандартный метод — свои сны. Главные роли сыграли Джон Кьюсак («Воздушная тюрьма») и Дэниел У («Варкрафт»).

Режиссером выступил лауреат Шанхайского международного кинофестиваля Чэнь Сычен, чей продюсерский проект «Исчезнувшая в звездах» по итогам 2022 года занял 13-е место в мировом списке лидеров кинопроката, собрав более $ 488 млн.