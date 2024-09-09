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AMD сфокусируется на бюджетных видеокартах ради увеличения доли на рынке

AMD сфокусируется на бюджетных видеокартах ради увеличения доли на рынке
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Американская компания AMD изменит приоритет при создании новых видеокарт. Если раньше производитель делал упор на флагманские чипы, то в дальнейшем корпорация сделает ставку на бюджетные устройства.

Как рассказал вице-президент AMD Джек Хьюн, в ближайшие годы компания сфокусируется на более доступных видеокартах. Топ-менеджер заявил, что этот ход поможет производителю повысить своё влияние на технологическом рынке, где сейчас явно доминирует NVIDIA.

Если я скажу разработчикам, что AMD нацелена лишь на 10-процентную долю рынка, мне скажут: «Желаю всего хорошего, но мы идём к NVIDIA». Я должен показать им план, согласно которому мы сможем дойти до 40-процентной доли рынка. [...] Не переживайте, мы продолжим выпускать флагманские решения, но пока мы о них не готовы рассказывать.

По данным аналитической фирмы Jon Peddie Research, доля видеокарт NVIDIA на рынке составляет около 88%. Далее идут AMD (около 12%) и Intel (менее 1%).

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