BB Team одержала первую победу в нижней сетке плей-офф The International 2024 по «Доте»

Российская BetBoom Team заработала первую победу в рамках плей-офф топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

В матче на вылет BB Team противостояла азиатской Talon Esports. Команда из России была близка к тому, чтобы завершить матч со счётом 2:0, однако во второй игре BB отдала более 30 тыс. преимущества и «Талоны» сравняли счёт. И всё же на третьей карте BetBoom Team смогла додавить оппонента и забрать серию в свою пользу.

В итоге Talon Esports первой покинула соревнование, заняв 13-16-е место. Что касается российского коллектива, BB проходит в следующий раунд нижней сетки, где будет противостоять североамериканской nouns.

Чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.