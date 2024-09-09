Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 9–10 сентября

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Новые комбо-карты в хомяке на 9–10 сентября

VC Labs в разделе PR & Team.

в разделе PR & Team. Influencers в разделе PR & Team.

в разделе PR & Team. Gym hamster в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 по Москве.