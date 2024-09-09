Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой выйдет во второй половине 2025 года

Второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой выйдет во второй половине 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Создатель сериала «Миротворец» Джеймс Ганн раскрыл примерные сроки выхода второго сезона. Шоу вернётся во второй половине 2025 года — точные сроки станут известны ближе к премьере.

Таким образом, продолжение комедийного супергеройского сериала станет третьим проектом в перезапущенной киновселенной DC. Старт франшизы произойдёт с выходом мультсериала «Монстры-коммандос», после чего состоится большой полнометражный дебют: перезапуск «Супермена» выйдет 12 июля.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. Главную роль в сериале исполняет комедийный актёр и рестлер Джон Сина.

Материалы по теме
Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android