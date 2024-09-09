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Второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой выйдет во второй половине 2025 года

Создатель сериала «Миротворец» Джеймс Ганн раскрыл примерные сроки выхода второго сезона. Шоу вернётся во второй половине 2025 года — точные сроки станут известны ближе к премьере.

Таким образом, продолжение комедийного супергеройского сериала станет третьим проектом в перезапущенной киновселенной DC. Старт франшизы произойдёт с выходом мультсериала «Монстры-коммандос», после чего состоится большой полнометражный дебют: перезапуск «Супермена» выйдет 12 июля.

Сериал «Миротворец» рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. Главную роль в сериале исполняет комедийный актёр и рестлер Джон Сина.