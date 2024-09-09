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Google запретила привязывать мобильные номера в России

Google запретила привязывать мобильные номера в России
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9 сентября российские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать, что компания Google запретила запретила регистрироваться в своих сервисах на российские номера. Речь идёт как о базовом аккаунте Google, так и о профилях на YouTube, почте Gmail и других проектах корпорации.

Редакция «Чемпионата» провела собственную проверку и выяснила, что регистрация в сервисах Google работает в штатном режиме. Нам удалось создать аккаунт Gmail, после чего мы смогли привязать номер телефона, однако СМС после этого всё равно не приходят.

История изменения настроек в новом аккаунте Google с привязкой номера телефона

История изменения настроек в новом аккаунте Google с привязкой номера телефона

Фото: «Чемпионат»

Изменения в регистрации и привязке номера телефона к Google связаны с санкциями от Минфина США, которые запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения лицам на территории России.

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