Google запретила привязывать мобильные номера в России

9 сентября российские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать, что компания Google запретила запретила регистрироваться в своих сервисах на российские номера. Речь идёт как о базовом аккаунте Google, так и о профилях на YouTube, почте Gmail и других проектах корпорации.

Редакция «Чемпионата» провела собственную проверку и выяснила, что регистрация в сервисах Google работает в штатном режиме. Нам удалось создать аккаунт Gmail, после чего мы смогли привязать номер телефона, однако СМС после этого всё равно не приходят.

История изменения настроек в новом аккаунте Google с привязкой номера телефона Фото: «Чемпионат»

Изменения в регистрации и привязке номера телефона к Google связаны с санкциями от Минфина США, которые запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения лицам на территории России.