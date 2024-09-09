Сериал «Комбинация» с Никитой Кологривым поставил рекорд сервиса Wink

6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым. Шоу рассказывает о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой.

Спустя три дня после премьеры глава сервиса Антон Володькин объявил, что сериал превысил все ожидания создателей. За дебютные выходные шоу посмотрели более 1 млн зрителей — это лучший старт для оригинальных проектов Wink в 2024 году.

Для нас «Комбинация» — флагманский проект сезона из линейки Wink Originals, и, конечно, мы понимали и рассчитывали, что история легендарной группы вызовет интерес у аудитории — как у взрослой, так и у более молодой, но результат за первый уикенд превысил ожидания.

В первый сезон «Комбинации» войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить в стриминговом сервисе Wink каждую неделю по четвергам. Финал состоится 24 октября.