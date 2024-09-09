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Вышел новый тизер «Джокера 2» к старту продаж билетов на фильм

Вышел новый тизер «Джокера 2» к старту продаж билетов на фильм
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Кинокомпания Warner Bros. представила новый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019-го, собравшей более $ 1 млрд в прокате. Ролик приурочен к старту продаж билетов в США и других странах, где лента официально выйдет уже 4 октября.

В сиквеле Джокер выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного из столь злополучного места.

Недавно фильм показали на Венецианском кинофестивале. Критики приняли продолжение триллера на уровне с первой частью — сдержанно похвалив и отметив кучу недостатков в темпе.

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