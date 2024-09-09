Российская 1win выбила Team Zero с The International 2024 по «Доте»

Российский состав 1win Team по Dota 2 прошёл во второй раунд нижней сетки плей-офф топ-турнира The International 2024.

В первом раунде нижней сетки коллектив из России столкнулся с китайской Team Zero. В матче на вылет 1W уверенно обыграла соперника, завершив серию со счётом 2:0 в свою пользу.

В итоге команда из Китая покинула соревнование, заняв 13-16-е место, а 1win прошла в следующий раунд, как и BetBoom Team, гарантировав себе как минимум топ-12. В следующем раунде российский ростер будет противостоять Team Falcons, одному из фаворитов ивента. Матч состоится уже сегодня, 9 сентября, в 20:00 мск.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, превышающий $ 2 млн.