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В Санкт-Петербурге завершились съёмки мистического сериала «Крестоносцы»

В Санкт-Петербурге завершились съёмки мистического сериала «Крестоносцы»
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В Санкт-Петербурге закончились съёмки мистического сериала «Крестоносцы». Об этом сообщили представители телеканала ТВ-3, отметив, что премьера шоу состоится уже скоро. Съёмочными локациями проекта стали улицы, набережные, мосты, яхт-клуб, городские парки, находящиеся в Северной столице.

Шоу расскажет о Константине Крестоносцеве, который возглавляет группу, занимающуюся раскрытием загадочных преступлений. Глубоко разбираясь в эзотерике и оккультизме, герой уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение – до тех пор, пока не сталкивается с чем-то необъяснимым.

В актёрский состав проекта вошли Денис Васильев («Юность»), Екатерина Домашенко («Невский»), Александр Кононец («Знахарь»), Андрей Федорцов («Брат») и другие. Режиссёром сериала выступил Александр Колесник («Пилигрим»).

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