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GTA 6 не перенесли на 2026 год — СМИ

GTA 6 не перенесли на 2026 год — СМИ
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На выходных разлетелась новость о переносе выхода Grand Theft Auto 6 на 2026 год, о чём сообщил малоизвестный автор сайта GTA Base. Однако сегодня, 9 сентября, авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер прокомментировал ситуацию — переноса пока не случилось.

Интернет взорвался в эти выходные из-за слуха, что GTA 6 задерживается. Хорошие новости: шесть сотрудников Rockstar сказали мне, что не слышали ни о какой задержке. Плохие новости: это большая и амбициозная игра, поэтому её выход вполне могут отложить! До релиза ещё слишком много времени, чтобы говорить что-то определённое.

GTA 6 заявлена только для PS5 и Xbox Series, а официально релиз запланирован на осень 2026 года. Это буквально в начале августа вновь подтвердил Take-Two.

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